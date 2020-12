F3: Mais um Leclerc a caminho?

Arthur Leclerc, irmão de Charles Leclerc irá competir na F3 pela Prema.

O jovem de 20 anos, que é apoiado pela Academia de Pilotos da Ferrari, terminou em segundo lugar no Campeonato Europeu de Fórmula Regional deste ano.

“Tenho muito prazer em anunciar que vou avançar para a F3 com a Prema Racing no próximo ano”, disse Leclerc. “Tenho bastante experiência com a equipa, pois será o meu segundo ano com eles e estabelecemos uma relação especial. Será um desafio completamente novo para mim, muito mais pilotos na grelha e um formato de fim-de-semana que parece realmente excitante! Mal posso esperar para começar a temporada”.

Charles Leclerc ganhou o campeonato da Fórmula 2 de 2017 com a Prema.