F3: Magny Cours recebe testes para quatro jovens pilotos da W Series e F4 | AutoSport

Os promotores da FIA Formula 3 anunciaram que as pilotos da W Series Abbi Pulling, Chloe

Chambers e Tereza Babickova, juntamente Hamda Al Qubaisi, da F4 e Fórmula Regional, participarão num teste de Fórmula 3 nos dias 16 e 17 de setembro em Magny-Cours, França.

Esta é a segunda vez que um teste específico para mulheres será realizado no atual carro FIA F3, com quatro mulheres a participarem num evento semelhante na época passada. O teste faz parte de um plano para maior diversidade na pirâmide de monolugares da FIA, para dar melhor acesso a mais pilotos do sexo feminino.

Cada piloto irá testar durante um dia inteiro, com dois carros na pista por dia, com o objetivo de dar a conhecer a categoria às jovens, assim como o carro e as suas diferentes afinações, juntamente com as exigências e desafios do seu ambiente. No Dia 1, Pulling e Al Qubaisi tomarão o volante, enquanto Chambers e Babickova terão a sua primeira experiência no carro F3 no segundo dia.