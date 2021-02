F3: Juan Manuel Correa voltou às pistas

Juan Manuel Correa voltou a fazer aquilo que mais gosta. Depois de um acidente brutal que quase lhe levava a vida, o jovem recuperou de forma fantástica e está de volta à sua paixão.

Correa é um exemplo de força e determinação. O jovem que esteve envolvido no acidente em Spa, que ceifou a vida a Anthoine Hubert, sofreu lesões graves na perna que obrigaram a várias cirurgias.

O piloto de 21 anos testou com a ART Grand Prix em Paul Ricard na segunda-feira, num chassis Dallara GP3/13. Correa voltará às corridas este ano com a ART na F3.

“15 de Fevereiro de 2021: 533 dias depois de Spa, voltei, pela primeira vez, ao volante de um fórmula”, disse Correa num post do Instagram. “É difícil descrever com palavras o que isto significa para mim. Tudo o que posso dizer é obrigado a todos que me apoiaram até este momento. Anthoine Hubert esteve hoje comigo”.