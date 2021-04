F3: Juan Manuel Correa voltou às pistas

Dezoito meses após um acidente em Spa que lhe partiu ambas as pernas e o viu entrar em coma induzido – e que tragicamente reclamou a vida do companheiro de corrida Anthoine Hubert – Juan Manuel Correa recuperou dos seus ferimentos para fazer um regresso inspirador à pista de corridas num teste de Fórmula 3 da FIA no Red Bull Ring.

Na Áustria, o piloto americano juntou-se à ART Fórmula 3 para um teste de dois dias – com um capacete em homenagem a Hubert, com o logotipo do falecido francês topo.

“Estou super grato à ART Grand Prix; significa muito para mim que eles estejam a acreditar em mim e no meu regresso. F3 é um ano de transição, o meu sonho ainda é chegar a F1 e este é o primeiro passo no meu regresso”, disse Correa em Fevereiro, quando anunciou o seu regresso às corridas.