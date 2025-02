F3: Ivan Domingues vai testar no Estoril

Ivan Domingues, piloto português de 18 anos, será o primeiro piloto nacional no FIA Fórmula 3 em 12 anos. Representando a Van Amersfoort Racing, disputará a temporada completa de 2025, que começa em março no GP da Austrália. Para se preparar, realizará dois dias de testes no Autódromo do Estoril em 13 e 14 de fevereiro.

Os dois dias trabalho vão decorrer com a equipa britânica Double R Racing, fundada em 2004 por Kimi Raikkonen, e têm como principal objetivo a adaptação à nova categoria de Fórmula 3. “Rodei pela primeira vez em Fórmula 3 nos testes de final de época do ano passado. Agora o objetivo passa essencialmente fazer quilómetros e ganhar o máximo de experiência na categoria. Apesar de este não ser um Fórmula 3 com as novas especificações do mundial de 2025, os carros têm semelhanças e esta é uma grande oportunidade de ganhar conhecimento, para chegar o melhor preparado possível aos testes oficiais com a VAR, que decorrem logo na semana seguinte na Catalunha”, afirma Ivan Domingues. “Estou muito entusiasmado também porque, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de rodar em Portugal e no Autódromo do Estoril, um circuito exigente e verdadeiramente mítico”.

Depois da sessão de testes privada no Autódromo do Estoril, a preparação prossegue entre os dias 19 e 21 de fevereiro, em Barcelona, na sessão de testes oficial do Campeonato FIA de Fórmula 3, em que os pilotos vão ter o primeiro contacto com o novo monolugar. “Aí será o primeiro contacto com um carro absolutamente novo, que segundo as novas especificações recebe alterações sobretudo nos pneus e no pack aerodinâmico. Quantos mais quilómetros acumular até lá, melhor, daí a importância deste teste no Estoril”.

Ivan Domingues, de apenas 18 anos, começa a temporada oficial no Grande Prémio da Austrália (14 a 16 de março). Será o primeiro português a cumprir na íntegra o Mundial de Fórmula 3, 12 anos depois de António Félix da Costa, naquela que é uma das principais etapas de acesso à Fórmula 1.