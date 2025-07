F3, Ivan Domingues: “Tenho a certeza que terminaria nos pontos se a corrida não fosse interrompida”

Ivan Domingues alcançou o 11º lugar no Grande Prémio de Inglaterra de Fórmula 3, após uma atualização da classificação oficial devido a penalizações.

Apesar de largar em 21º, o piloto português protagonizou uma excelente recuperação, mas a interrupção da corrida devido à chuva intensa impediu-o de lutar por um lugar nos pontos.

Após uma das melhores recuperações da corrida, Ivan Domingues tinha terminado a Feature Race do Grande Prémio de Inglaterra em 13º lugar. No entanto, penalizações atribuídas posteriormente pelos Comissários desportivos elevaram o jovem piloto luso à 11ª posição – o seu melhor resultado da temporada, depois do 1º e 6º lugares nas corridas do GP de Espanha.

Recuperação notável interrompida pela chuva

O piloto mostrou a sua rapidez desde o início, ganhando oito posições logo na primeira volta. Contudo, um forte dilúvio levou à interrupção prematura da corrida, impedindo Ivan Domingues de terminar nos lugares pontuáveis.

Ivan Domingues sente-se à vontade a correr à chuva e aproveitou as condições difíceis da pista para demonstrar o seu talento. Foi agressivo a defender a sua posição no arranque e realizou uma primeira volta fantástica. Envolveu-se numa luta com quatro adversários pelo 10º lugar, mas a direção de prova decidiu parar a corrida quando faltavam dez voltas.

Misto de sensações em Silverstone

Ivan Domingues concluiu a sétima etapa do Campeonato do Mundo de Fórmula 3 com um misto de sensações. Apesar do andamento positivo ao longo do fim de semana, problemas técnicos no seu monolugar, tanto na qualificação como na corrida, e a interrupção da Feature Race devido à chuva, impediram um melhor desempenho.

“Tenho a certeza que terminaria nos pontos se a corrida não fosse interrompida, mesmo sentindo que o carro continua a não estar perfeito. Gosto muito de correr com piso molhado e, na verdade, estava a torcer para que a previsão de chuva se confirmasse, porque sabia que podia dar-me a possibilidade de recuperar mais posições. Fizemos a melhor escolha de pneus e, depois da primeira volta, percebi que podia entrar nos pontos. Fiquei à porta. Não foi o que pretendia, mas foi o possível. Agora, é continuar a trabalhar e esperar que, juntamente com a equipa, possamos resolver os problemas que afetaram o carro desde a qualificação, de modo a que possa entrar de outra forma na discussão das corridas. Sigo confiante e motivado para Spa e com muita vontade de voltar ao pódio”, afirmou Ivan Domingues, piloto da Van Amersfoort Racing.

Próxima Etapa

Ivan Domingues ocupa a 19ª posição no campeonato, com 18 pontos. A oitava prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 3 realiza-se em Spa-Francorchamps, na Bélgica, no fim de semana de 25 a 27 de julho.