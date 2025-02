F3: Ivan Domingues fez 890 Kms no Autódromo do Estoril

O jovem piloto português Ivan Domingues, de 18 anos, estreou-se no Autódromo do Estoril com dois dias intensos de testes, acumulando 890 km de rodagem. Domingues assinou com a Van Amersfoort Racing (VAR) para disputar a temporada completa de 2025.

O jovem luso destacou o desafio e a competitividade do campeonato, que começa em março no GP da Austrália, e foca-se na melhor preparação para sua estreia. Os testes oficiais acontecem de 19 a 21 de fevereiro em Barcelona.

“Creio que cumprimos as melhores expetativas, nesta estreia no Estoril. Superámos mesmo os Kms planeados, com andamentos muito consistentes, levando o corpo ao máximo esforço e retirando toda a experiência de um carro onde nunca tinha andado, muito exigente do ponto de vista técnico e físico. Estes Fórmula 3 da anterior geração são os carros de treino que os pilotos de F1 utilizam, na paragem de inverno, porque têm um extraordinário apoio e desempenho, tanto nas curvas lentas como rápidas. O Estoril também é uma pista com um traçado muito exigente. Foi bastante positivo poder acumular 890 Kms, porque não há melhor treino do que estar em pista”, afirmou Ivan Domingos, detalhando a preparação. “Testámos simulação de corrida, com algumas saídas mais longas, mas também voltas lançadas com pneus novos, um pouco já a preparar a especificidade das qualificações em Fórmula 3, em que temos apenas uma volta com borracha nova para procurar o limite”.

Os dois dias trabalho decorreram com a equipa britânica Double R Racing, fundada em 2004 por Kimi Raikkonen. Segue-se agora o regresso à equipa VAR, com a qual fará todo o Mundial F3 de 2025, e a estreia do novo carro já na próxima semana na Catalunha. “Agora seguimos mais preparados para os testes oficiais de Barcelona e aí o objetivo é muito claro: fazer o shakedown, rodar e aprender ao máximo. Terei a vantagem de levar já algum ritmo em termos físicos e o objetivo será continuar a evoluir e conhecer o melhor possível um carro que é novo, com diferentes especificações, sobretudo na aerodinâmica e nos pneus. O primeiro ano no mundial F3 vai ser muito desafiante, muito competitivo, principalmente para um rookie; o foco estará sempre na melhor preparação, para que possa evoluir ao máximo em cada oportunidade em pista”, terminou.

Ivan Domingues, de 18 anos, fará a sua estreia oficial na FIA Fórmula 3 no GP da Austrália (14 a 16 de março). O campeonato, que acompanha a Fórmula 1 em 10 etapas, segue por circuitos icónicos como Sakhir, Ímola, Mónaco, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Spa, Budapeste e Monza. Cada fim de semana inclui duas corridas, sendo a Sprint Race disputada com inversão dos 12 primeiros do grid.