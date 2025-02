F3: Ivan Domingues em bom plano no primeiro dia de testes

“Foi um ótimo dia de trabalho e de adaptação. As primeiras sensações no novo carro foram muito positivas e ensaiámos várias soluções de aerodinâmica e de pneus. Tivemos apenas um percalço técnico na sessão da tarde, em que rodámos sempre sem DRS. O primeiro objetivo não passa pelos tempos, queremos sobretudo evoluir, conhecer o carro e testar diversas soluções, mas obviamente, se possível, gostamos sempre de ir um bocadinho mais rápido…”, brincou o piloto, que registou o 21º melhor tempo da sessão vespertina.

A sua participação na Fórmula 3 marca um passo importante na carreira do jovem português, que busca consolidar-se no automobilismo internacional e dar continuidade ao desenvolvimento na categoria de acesso à Fórmula 1.

No primeiro dia de testes oficiais em Barcelona, Domingues mostrou uma rápida adaptação ao novo carro e um desempenho sólido, destacando-se como um dos melhores rookies em pista. Na sessão matinal, registou o 7º melhor tempo entre os piloto estrentes. O piloto fez um balanço “muito positivo” do dia e pretende aproveitar os dois dias restantes de testes para continuar a evoluir e ganhar experiência num ambiente extremamente competitivo.

Ivan Domingues, jovem piloto de Leiria que se vai estrear no Campeonato FIA Fórmula 3 já percorreu os primeiros quilómetros ao volante do seu novo monolugar. Aos 18 anos, assinou com a Van Amersfoort Racing (VAR), equipa neerlandesa de prestígio, para disputar a temporada de 2025 na íntegra.

