F3, Imola: Treinos interrompidos devido às condições meteorológicas | AutoSport

O primeiro treino da Fórmula 3 no Autódromo Enzo e Dino Ferrari foi interrompido prematuramente devido às más condições meteorológicas em Imola e depois de terem acontecido vários acidentes.

Ido Cohen foi o primeiro piloto a sair de pista e a ficar com o monolugar preso na caixa de gravilha, levando ao primeiro período de bandeira vermelha da sessão. Voltando à condição de bandeira verde, não demorou muito para que David Schumacher – de regresso à F3 apenas este fim de semana – e Josep Maria Marti também saírem de pista e obrigarem a nova paragem da sessão. No novo recomeço da sessão houve mais saídas de pista, que levou a direção de prova a terminar mais cedo o treino.

Victor Martins fechou o treino com o melhor tempo (1:50.134s), alcançado na parte inicial da sessão.