F3, Imola: Roman Stanek vence corrida principal | AutoSport

Roman Stanek (Trident) venceu a corrida principal de Imola do campeonato FIA de Fórmula 3 em condições de pista mistas. Jak Crawford (Prema) e Isack Hadjar(Hitech GP) subiram ao pódio.

Choveu durante a noite em Imola e a pista estava ainda húmida na partida da corrida da F3 e as escolhas dois pilotos dividiram-se entre pneus de chuva e pneus slicks.

Zane Maloney (Trident) largou da primeira posição e manteve a liderança do pelotão, mas com pneus de piso seco, foi ultrapassado por Josep Maria Marti (Campos Racing) com pneus de chuva. Com as primeiras paragens para troca de pneus, Maloney voltou a assumir o primeiro lugar, até que sofreu um pião e entregou a liderança da prova ao companheiro de equipa, Roman Stanek.

Ollie Bearman (Prema) aproveitou esta oportunidade para pressionar Stanek, conseguindo ultrapassar o piloto da Trident, mas por pouco tempo, já que Stanek tinha os pneus em melhores condições nas voltas finais e recuperou a posição.

Stanek liderou até ao final, enquanto Bearman perdeu várias posições, terminando no quarto posto, atrás de Jak Crawford e Isack Hadjar.

Pos Piloto Equipa Tempo 1 Roman Stanek Trident 45:37.829s 2 Jak Crawford Prema +0.654s 3 Isack Hadjar Hitech GP +4.247s 4 Ollie Bearman Prema +4.728s 5 Arthur Leclerc Prema +6.515s 6 Kush Maini MP Motorsport +12.566s 7 Zak O’Sullivan Carlin +13.285s 8 Kaylen Frederick Hitech GP +14.289s 9 David Vidales Campos Racing +14.945s 10 Ido Cohen Jenzer Motorsport +15.446s 11 Victor Martins ART Grand Prix +15.893s 12 William Alatalo Jenzer Motorsport +16.613s 13 Caio Collet MP Motorsport +18.587s 14 David Schumacher Charouz Racing System +18.848s 15 Alexander Smolyar MP Motorsport +21.050s 16 Pepe Marti Campos Racing +21.969s 17 Hunter Yeany Campos Racing +22.963s 18 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing +27.704s 19 Nazim Azman Hitech GP +28.761s 20 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +30.406s 21 Federico Malvestiti Hitech GP +32.374s 22 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing +1:12.566s 23 Gregoire Saucy ART Grand Prix +1 volta 24 Enzo Trulli Carlin +1 volta 25 Laszlo Toth Charouz Racing System +3 voltas DNF Zane Maloney Trident DNF Brad Benavides Carlin DNF Oliver Rasmussen Trident DNF Francesco Pizzi Charouz Racing System