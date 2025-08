F3 Hungria: Rafael Câmara fez a pole, Tasanapol Inthraphuvasak venceu corrida sprint

Ontem, Rafael Câmara deu mais um passo importante rumo ao título de 2025 da Fórmula 3 ao conquistar a sua quinta pole position da temporada em Budapeste. O piloto da TRIDENT brilhou nos momentos finais da qualificação, registando uma volta em 1:32.510, batendo Mari Boya (Campos Racing) por apenas 0.008s.

A sessão foi intensa do início ao fim, com várias mudanças no topo da tabela de tempos. Ugo Ugochukwu (PREMA) começou por liderar, mas rapidamente foi superado por Noah Stromsted (Hitech) e outros nomes fortes como van Hoepen, Badoer e Wurz.

Câmara teve o seu primeiro tempo anulado por limites de pista e queixou-se de subviragem, mas regressou com força na última tentativa para garantir a pole. Boya ainda reagiu com uma volta rápida, mas não foi suficiente para destronar o brasileiro. Tuukka Taponen (ART Grand Prix) completou o top 3, a apenas 0.001s de Boya.

O top 5 ficou completo com Gerrard Xie (Hitech TGR) e Théophile Nael (VAR), enquanto Charlie Wurz, Ugochukwu, Badoer, Giusti e James Wharton fecharam o top 10. James Hedley e Tasanapol Inthraphuvasak completaram os 12 primeiros.

Sprint Race: Inthraphuvasak conquista vitória emocionante em Budapest

Tasanapol Inthraphuvasak foi o grande vencedor da Sprint Race de Fórmula 3 disputada este sábado em Budapeste, naquela que foi a penúltima corrida sprint da temporada 2025. O piloto da Campos Racing assinou uma exibição de elevado nível, resistindo à forte pressão de Ugo Ugochukwu e assegurando a sua segunda vitória do ano.

Grab your popcorn, it's almost time… 🍿 Reminder of how they'll line up for our Saturday Sprint in Budapest! 👀👇#F3 #HungarianGP https://t.co/4cR9Ilr2F7 — Formula 3 (@Formula3) August 2, 2025

A corrida começou com Inthraphuvasak a arrancar da pole position, acompanhado na primeira linha por James Hedley. O piloto tailandês manteve a liderança logo no arranque, enquanto atrás dele Hedley segurava a pressão de James Wharton e Alessandro Giusti. No entanto, o primeiro momento de tensão surgiu ainda nas voltas iniciais com um acidente entre Ivan Domingues e Van Hoepen. O Safety Car acabou por entrar com Giusti a ficar parado em pista depois de um toque.

Após o recomeço, Inthraphuvasak conseguiu manter-se no comando, apesar de Hedley mostrar ritmo competitivo. Mas o britânico da AIX acabaria por ceder a posição a Ugochukwu na volta 11, numa ultrapassagem determinada do piloto da Prema. A partir daí, o norte-americano encetou uma perseguição à liderança, chegando a estar a apenas 0.7 segundos do líder.

Novo Safety Car foi chamado depois de um incidente com Théophile Nael e Noel León. No recomeço, Inthraphuvasak manteve a calma e geriu bem a pressão de Ugochukwu no derradeiro esforço, cruzando a meta em primeiro lugar. Charlie Wurz ainda conseguiu subir ao terceiro posto após ultrapassar Hedley no final, completando o pódio.

Para Ivan Domingues foi um dia para esquecer. Depois do 22º lugar na qualificação de ontem, o toque no início da prova de hoje impediu a desejada recuperação.