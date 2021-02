F3: Guanyu Zhou campeão na série asiática

Guanyu Zhou, o jovem piloto da Alpine F1, conquistou o título asiático de F3 em Abu Dhabi no sábado, um feito que acrescentou 18 pontos à sua superlicença.

Zhou entrou na série de 15 jornadas que teve lugar exclusivamente no Autódromo do Dubai e em Yas Marina entre Janeiro e Fevereiro com a equipa local Abu Dhabi Racing by Prema. Mas Zhou, que ganhou as duas primeiras rondas do campeonato, chegou às três últimas corridas com um défice de 32 pontos para o líder da série Pierre-Louis Chouvet.

Apesar da diferença, Zhou conseguiu vencer e acrescentar pontos importantes na sua superlicença.

“É inacreditável ser o campeão asiático de F3, foi uma grande experiência e gostei muito”, disse Zhou. “Quero agradecer à minha equipa, Abu Dhabi Racing by PREMA, por todo o trabalho árduo. As últimas semanas foram duras e chegar à última ronda com 32 pontos de atraso não foi fácil. Nunca desisti até à última corrida e hoje fizemos uma partida perfeita, chegámos à liderança e depois trabalhamos para conseguir a vitória”.

Zhou vai regressar ao campeonato de F2, onde irá fazer a terceira época, em buscar de um lugar na F1.