F3: Grégoire Saucy foi o mais rápido no primeiro dia de testes | AutoSport

Após as férias de Inverno, foi Grégoire Saucy (ART Grand Prix) o piloto mais rápido no primeiro dia de testes de pré-temporada do campeonato FIA de Fórmula 3 no Bahrein. O piloto suíço liderou as sessões da manhã e da tarde no dia de abertura dos testes. Saucy esperou até ao final da manhã para registar o seu melhor tempo, em 1:49.155s e à tarde, de forma semelhante e, à medida que os tempos caíam, voltou para o topo da tabela de tempos, com o crono em 1:47.563s

Durante a manhã, todos os pilotos saíram imediatamente das garagens para as voltas de instalação, mas foi Tommy Smith (Van Amersfoort Racing) o primeiro a colocar um tempo por volta. O australiano rodou em 1:51.521s, o único tempo da tabela no final da primeira hora. Faltando pouco mais de meia hora para o final da sessão da manhã, a pista começou a encher-se. Nikita Bedrin (Jenzer Motorsport) foi o primeiro abaixo do 1:50s, mas Grégoire Saucy conseguiu melhorar o tempo do piloto da Jenzer Motorsport, terminando a primeira manhã como o mais rápido.

Luke Browning (Hitech Pulse-Eight ) foi o piloto mais ocupado da sessão, concluindo 29 voltas.

Seguiu-se um início muito mais rápido à tarde, com todas as equipas em pista. Gabriel Bortoleto (Trident) estabeleceu o ritmo inicial em 1:49.366s. Com pouco menos de uma hora e meia restante do dia 1, Gabriele Minì (Hitech Pulse-Eight) foi mais rápido com o tempo de 1:48.453s. Melhorou ainda duas vezes o seu registo, passando para 1:48.214s com menos de 50 minutos restantes. O piloto mais rápido da manhã, Saucy recuperou o primeiro lugar com 1:47.692s quando a sessão se aproximava da meia-hora final.

Foto: Joe Portlock – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images