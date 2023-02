F3: Grégoire Saucy e Gabriele Miní no topo da tabela de tempos no 2º dia de testes | AutoSport

Grégoire Saucy (ART Grand Prix) voltou a liderar a tabela de tempos de uma sessão dos treinos de pré-temporada da Fórmula 3 no Bahrein. O piloto suíço foi o mais rápido durante a sessão da manhã do segundo dia de testes, acabando por fixar o tempo de 1:46.642s. À tarde, o estreante Gabriele Miní levou o monolugar da Hitech Pulse-Eight ao topo da tabela de tempos, com o tempo final de 1:48.175s, à frente do Saucy, que terminou com o segundo tempo mais rápido a 0,036s do italiano.

Gabriele Bortoleto (Trident) foi o piloto que estabeleceu o primeiro melhor tempo da sessão da manhã, mas Saucy não demorou muito a passar para a liderança da tabela de tempos, com o 1:46.697s, tendo ainda baixado o seu registo em 0,055s com uma hora e meia para o final da sessão. Nesta altura, a sessão foi suspensa depois de Alejandro García (Jenzer Motorsport) ter ficado parado na pista. O tempo do Saucy permaneceu imbatível até à bandeira de xadrez. Gabriele Miní (Hitech Pulse-Eight) foi o piloto que mais voltas completou durante o segmento da manhã, com 39 voltas.

Saucy não começou da melhor forma o segmento da tarde, já que ficou parado na pista e obrigou à suspensão da sessão. Depois de uma nova suspensão da sessão, os tempos começaram a baixar e Miní voltou passar para o topo da tabela de tempos com pouco mais de meia hora ainda para o final do dia. Mas uma série de voltas rápidas nos últimos 10 minutos da sessão alterou um pouco a ordem, com Saucy a ficar a apenas 0,036s de Miní

O último dia dos testes de pré-época de F3 terá início amanhã.

Foto: Gabriele Mini (Hitech Pulse-Eight) por Bryn Lennon – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images