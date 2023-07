F3, Grã-Bretanha: Franco Colapinto e Oliver Goethe asseguram triunfos | AutoSport

Foi mais um fim de semana em grande na F3 com corridas emocionantes, em condições exigentes para os jovens pilotos que tentam aprender e mostrar-se ao mundo.

Na qualificação, Leonardo Fornaroli fez a sua primeira pole na F3, à frente do seu companheiro de equipa Oliver Goethe, da Trident. Com o tempo de 1:45.520 seg. Fornaroli destacou-se de Goethe por 0.126 seg, com Pepe Marti, da Campos Racing, a completar o top3. Sebastian Montoya da Hitech GP, ficou com a pole para a corrida de grelha invertida.

E foi Montoya que se destacou na corrida sprint, liderando metade da prova, mesmo numa altura em que começou a chover. A pista apresentava-se algo molhada no ínicio da corrida, mas apenas um piloto começou a prova com pneus intermédios, o que se revelou uma má escolha. Com a chuva a regressar, mas de forma ligeira, alguns pilotos foram as boxes para colocar os pneus marcados a verde, mas manter os slicks revelou-e a melhor opção. Montoya liderou até levar um toque de Taylor Barnard, que atirou o filho de Juan Pablo Montoya para fora de pista, lucrando Franco Colapinto, que agarrou a liderança até ver a bandeira de xadrez, tendo a companhia no pódio de Gabriel Bortoleto e Christian Mansell

Na corrida principal, Leonardo Fornaroli largou da pole, sempre com a companhia de Oliver Goethe que não largou o colega de equipa, até a entrada do primeiro Safety Car. Com Fornaroli a não conseguir gerir os pneus com a mesma eficácia, Goethe acabou por passar para a frente da corrida e sobreviver e nova entrada do Safety Car, garantindo assim a sua primeira vitória na F3. Fornaroli aguentou o segundo posto à frente de Marti, que completou o top 3.

Gabriel Bortoleto lidera o campeonato com 128, seguido de Pepe Marti (92) e Gabriele Mini (77).

Top 10 corrida 1:

Pos Piloto Equipa Tempo 1 Franco Colapinto MP Motorsport 37m17.100s 2 Gabriel Bortoleto Trident +3.730s 3 Christian Mansell Campos Racing +5.840s 4 Caio Collet Van Amersfoort Racing +6.243s 5 Gabriele Mini Hitech GP +14.554s 6 Hugh Barter Campos Racing +17.495s 7 Leonardo Fornaroli Trident +19.601s 8 Sebastian Montoya Hitech GP +23.634s 9 Ido Cohen Carlin +42.079s 10 Pepe Marti Campos Racing +52.727s

Top 10 corrida 2