F3, GP do Bahrein: Victor Martins venceu corrida principal | AutoSport

Victor Martins começou o ano da melhor forma. Depois de no ano passado ter mostrado velocidade e muito potencial, apesar de alguns erros, o luso-francês, que corre com as cores da França, venceu a corrida principal de hoje.

Franco Colapinto largou da pole, mas não conseguiu segurar o primeiro lugar até ao fim. O piloto argentino, que já deu nas vistas nas corridas de endurance, passou grande parte da corrida na frente, mas o ataque de Martins revelou-se demasiado forte para conseguir segurar o primeiro posto. Foi na volta 15 que Martins assumiu a liderança da corrida para nunca mais a largar. Colapinto passou a ter de se defender de Arthur Leclerc que, largando da 13ª posição, queria o segundo lugar final, o que finalmente conseguiu. Martins já tinha construído uma vantagem de 1.5 seg, pelo que Leclerc teve de se contentar como segundo posto. Colapinto ainda teve de se defender de Gregorie Saucy, mas segurou o terceiro lugar final. No entanto foi penalizado por ter excedido os limites de pista e caiu para o quinto posto, com Saucy a ficar com a vaga no pódio e Juan Manuel Correa a terminar assim em quarto lugar.

Colapinto começou a corrida muito bem começando pole position com Roman Stanek perto, antes do Safety Car entrar em pista devido a um problema mecânico no carro de Zane Maloney que ficou a fumegar, causando alguma confusão. Roman Stanek e Alexander Smolyar também não evitaram um toque, o que ajudou Martins a chegar ao segundo lugar e assim iniciar o seu ataque à liderança. Martins venceu e sai do Bahrein líder do campeonato.

Pos Piloto Equipa Tempo 1 Victor Martins ART Grand Prix 46m47.389s 2 Arthur Leclerc Prema +1.543s 3 Gregoire Saucy ART Grand Prix +6.812s 4 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +9.084s 5 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing +11.193s 6 Ollie Bearman Prema +14.582s 7 Jak Crawford Prema +18.765s 8 David Vidales Campos Racing +23.004s 9 William Alatalo Jenzer Motorsport +23.665s 10 Kaylen Frederick Hitech GP +23.843s 11 Jonny Edgar Trident +26.906s 12 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +28.274s 13 Pepe Marti Campos Racing +30.194s 14 Hunter Yeany Campos Racing +33.297s 15 Niko Kari Jenzer Motorsport +35.044s 16 Ido Cohen Jenzer Motorsport +35.068s 17 Kush Maini MP Motorsport +35.111s 18 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing +35.790s 19 Zak O’Sullivan Carlin +36.274s 20 Ayrton Simmons Charouz Racing System +36.792s 21 Brad Benavides Carlin +38.167s 22 Roman Stanek Trident +38.303s 23 Alexander Smolyar MP Motorsport +38.795s 24 Laszlo Toth Charouz Racing System +39.952s 25 Isack Hadjar Hitech GP +49.781s 26 Enzo Trulli Carlin +1m46.611s Des Nazim Azman Hitech GP Des Caio Collet MP Motorsport Des Zane Maloney Trident Des Francesco Pizzi Charouz Racing System

Classificação no Campeonato

1 Martins 25

2 Leclerc 24

3 Bearman 17

4 Saucy 15

5 Correa 14

6 Colapinto 12

7 Hadjar 10

8 Smolyar 8

9 Maloney 8

10 Crawford 6