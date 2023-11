F3, GP de Macau: Luke Browning com a pole para a corrida de qualificação | AutoSport

Luke Browning destacou-se na em Macau e conseguiu o tempo mais rápido, alcançando a pole para a corrida de qualificação.

Mas antes de Browning, foi Paul Aron a dar boas indicações. Aron foi o mais rápido na derradeira sessão de treinos, mas as numerosas interrupções complicaram os trabalhos das equipas. A susessão de incidentes e interrupções significou que apenas duas voltas lançadas foram feitas e 2m06.327 foi o melhor tempo com Aron (um dos causadores de bandeiras vermelhas logo no arranque da sessão) a assinar o registo.

Mas foi Luke Browning, da Hitech Pulse-Eight, conquistou a pole position para a corrida de qualificação, com Gabriele Minì (que detinha a pole provisória) a ficar a apenas 0,006 segundos.

Browning passou para o topo da tabela de tempos a menos de 10 minutos do final, com o tempo de 2m05,435s. Minì estava a caminho de destronar o britânico fazendo os melhores setores, mas antes que pudesse terminar essa volta, as bandeiras vermelhas foram acionadas depois de Marcus Armstrong (MP Motorsport) bater na Curva Dona Maria e Ugo Ugochukwu (TRIDENT MOTORSPORT) acabou bloqueando.

Depois de uma breve interrupção, Minì tentou chegar de novo à pole e esteve perto disso, até a sua volta ser mais uma vez interrompida, com bandeiras vermelhas mostradas pelo despiste de Isack Hadjar, da Hitech Pulse-Eight, em Moorish Hill. Sem tempo suficiente para reiniciar a sessão, a pole position de Browning foi confirmada.

Fotos: Oficiais