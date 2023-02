F3: Gabriele Bortoleto foi o mais rápido no último dia de testes | AutoSport

Os testes de pré-temporada da Fórmula 3 terminaram com Gabriele Bortoleto (Trident) no topo da tabela de tempos, registando o crono 1:47.417s no último dia no Bahrein. O piloto da Trident ficou 0.035s à frente de Gabriele Minì (Hitech Pulse-Eight), tendo Grégoire Saucy (ART Grand Prix) voltado a terminar uma sessão de testes nos três primeiros lugares da tabela de tempos. Sem dúvida que o jovem da ART Grand Prix esteve em destaque no Bahrein antes do arranque oficial da época.

Uma última sessão de quatro horas encerrou o teste de pré-época no Circuito Internacional do Bahrein, com as equipas a terem a última oportunidade de se prepararem antes da primeira ronda do calendário.

A sessão começou com Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) a ocupar o primeiro lugar da tabela nas primeiras voltas, mas não demorou muito tempo para Grégoire Saucy regressar ao topo. O piloto suíço ficou o tempo de 1:47.610s, mas Gabriele Bortoleto fez melhor e assumiu a posição de liderança no teste com 1:47.417s a menos de uma hora do início da sessão.

Faltavam cinco minutos para o fim da sessão, quando Sophia Flörsch (PHM Racing by Charouz) parou na pista, obrigando à suspensão da sessão. Quando a sessão foi reiniciada, com menos de dois minutos para o final, ninguém regressou à

pista. Bortoleto permaneceu no topo da tabela de tempos, enquanto Caio Collet (Van Amersfoort Racing) acabou por realizar 61 voltas ao traçado.

A Fórmula 3 regressa a Sakhir para a primeira ronda da temporada 2023, de 3 a 5 de março.

