F3: Dino Beganovic conquista a primeira pole da época de 2024 | AutoSport

Dino Beganovic conquistou a pole position para a primeira corrida da temporada no Barém para a PREMA Racing, ao assinar o tempo de 1:46.431s na sessão de qualificação da Fórmula 3. O sueco deixou para os momentos finais a tarefa de melhorar o seu anterior tempo, batendo Luke Browning, da Hitech Pulse-Eight, e o seu colega de equipa Gabriele Minì, que terminaram em segundo e terceiro, respetivamente.

Depois de várias voltas de aquecimento, Max Esterson partiu para a frente com a Jenzer Motorsport, marcando 1:47.573s para liderar a tabela de tempos desde o início, 0,047s à frente de Leonardo Fornaroli, da Trident. Sami Meguetounif seguia em terceiro quando todos regressaram às boxes a meio da sessão.

Os pilotos voltaram à pista a 17 minutos do fim. Mari Boya foi a próxima a ser a mais rápida, com 1:47.307s, mas foi rapidamente ultrapassada. Fornaroli regressou ao topo com o registo de 1:47.141s.

Beganovic aproximou-se, subindo para segundo, a 0,060s da marca do adversário italiano.

O pelotão voltou a sair das boxes para as voltas finais a seis minutos do fim. A menos de um minuto do fim, os tempos começaram a baixar significativamente e Christian Mansell colocou a ART Grand Prix no topo da tabela de tempos com a marca de 1:46.843s como referência. Beganovic conseguiu superar Browning na pole provisória, com Minì a terminar como terceiro mais rápido, atrás do seu colega de equipa da PREMA Racing e do britânico.

Meguetounif terminou em quarto lugar, sendo o piloto Trident mais bem classificado, à frente dos seus colegas de equipa Santiago Ramos e Fornaroli. Tim Tramnitz foi o sétimo mais rápido pela MP Motorsport, à frente de Mansell, Arvid Lindblad e Esterson.

Nikola Tsolov foi 11º e Laurens van Hoepen completou o top 12 para alcançar a pole position para a corrida Sprint.

