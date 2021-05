F3: Dennis Hauger consegue a pole por 0.006seg.

Dennis Hauger foi o grande destaque na primeira sessão de qualificação para o GP de Espanha em F3. O piloto da Prema fez o melhor tempo da sessão, dando continuidade ao que tinha feito no primeiro treino.

Hauger foi o mais rápido no primeiro treino livre, ficando à frente de Victor Martins (MP Motorsport) e Frederik Vesti (ART), com Arthur Leclerc (Prema) e Alexander Smolyar (ART) a completarem o top 5.

Na qualificação foi novamente Hauger a destacar-se, conquistando a pole por uma nesga. Jack Doohan (Trident) ficou a 0.006 seg. do tempo de Hauger (1:32.904) e Martins fechou o top 3 a 0.055 seg. do Melhor registo. Hauger largará da pole na corrida três de domingo. Matteo Nannini (HWA Racelab) e Vesti completaram o top 5. Destaque para Juan Manuel Correa, que neste regresso à competição fez o 13º tempo.

A pole para a primeira corrida do fim-de-semana ficou para Jonny Edgar, da Carlin, que foi o 12º mais rápido e que mais beneficia com o facto de os 12 primeiros irem pela ordem inversa obtida na qualificação para a grelha de partida da primeira corrida do fim de semana que decorre amanhã às 09:35.

Resultado Qualificação: