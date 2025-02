F3: Conheça melhor o carro que Ivan Domingues vai pilotar em 2025

A Fórmula 3 irá estrear um novo carro em 2025, com alterações técnicas e logísticas significativas, no ano de estreia de Ivan Domingues, piloto luso que vai fazer a temporada toda do campeonato FIA, com aspirações de chegar ao topo do automobilismo mundial. S

Será uma época de muitas novidades para todas as equipas e todos os pilotos. Os carros foram entregues no final do ano 2024 e as equipas tiveram pouco tempo para preparar e conhecer melhor as novas máquinas que apresentam novidades significativas.

Combustíveis 100% sustentáveis

O carro terá jantes Pirelli de 16 polegadas, um efeito de solo melhorado graças a túneis Venturi e um difusor, e uma maior ênfase na sustentabilidade, uma vez que funcionará com combustíveis 100% sustentáveis um ano antes da Fórmula 1.

A mudança para jantes de 16 polegadas (anteriormente de 13 polegadas), em vez das de 18 polegadas utilizadas na F1 e na F2, representa um desafio para a Pirelli e terá impacto no comportamento do carro. Isto, combinado com o novo desenho aerodinâmico do fundo, significa que as equipas terão de começar do zero em termos de afinações. A introdução do novo carro pode abalar a ordem competitiva, como se viu na F2 em 2024.

Mesmo motor, nova aerodinâmica

O novo carro de F3 também terá asas redesenhadas para melhorar as ultrapassagens, dando prioridade a um fluxo de ar mais limpo para os carros perseguidores. Embora mantenha o motor Mecachrome V6 naturalmente aspirado com 380 cavalos de potência, passará a utilizar uma nova caixa de velocidades fornecida pela 3MO em vez da Hewland. As melhorias de segurança incluem estruturas de colisão mais fortes e melhor acessibilidade ao cockpit para pilotos mais altos e mulheres.

Em termos financeiros, prevê-se que o novo carro aumente os custos das equipas em 20-50% nos próximos anos, devido aos preços mais elevados do chassis, das peças sobresselentes e dos ajustamentos das infra-estruturas. Embora a FIA insista que tem trabalhado para manter os custos razoáveis, algumas equipas receiam uma pressão financeira significativa.

Características técnicas

Motor e Desempenho

Motor Mecachrome de 6 cilindros, 3,4 litros, aspiração natural

Potência de 380 cv a 8000 rpm

Velocidade máxima de 300 km/h

Aceleração de 0-100 km/h em 3,0 segundos

Aceleração de 0-200 km/h em 7,7 segundos

Chassi e Aerodinâmica

Chassi de fibra de carbono projetado pela Dallara

Aerodinâmica otimizada para facilitar ultrapassagens

Asas dianteira e traseira feitas de material compósito de carbono

Sistemas e Tecnologia

Sistema de mudança de marchas eletro-hidráulico

DRS (Sistema de Redução de Arrasto)

Sistema de VSC (Virtual Safety Car) e sinalização tipo F1

Unidade de Controlo do Veículo (VCU) produzida pela Marelli

Pneus e Rodas

Pneus Pirelli de 16 polegadas

Três compostos específicos desenvolvidos para a Fórmula 3

Sustentabilidade

Utiliza combustível avançado da Aramco, em conformidade com o padrão de combustível 100% sustentável da FIA

Componentes de carbono reciclado em algumas peças da carroçaria

Segurança