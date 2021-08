F3: Com licença portuguesa, Zdenek Chovanec estará na F3 em Spa | AutoSport

Zdenek Chovanec é um jovem nascido em Puerto la Cruz, na Venezuela, mas que viveu em Praga (República Checa) até se mudar para Portugal, em 2017 e estará este fim se semana a competir na F3 no circuito de Spa-Francorchamps, sob licença portuguesa.

Chovanec estará aos comandos do carro da Charouz Racing System, que anunciou Hunter Yeany e Zdenek Chovanec em substituição de Enzo Fittipaldi e Reshad de Gerus para a quinta ronda da temporada. O jovem de 17 anos com experiência nos campeonatos italiano e dos EAU de Fórmula 4 , onde marcou dois pódios, para além de já ter competido este ano na F3 Asia e no Open Euroformula.

“Já fiquei impressionado com a equipa, pois tive a oportunidade de os visitar como convidado na Áustria e na Hungria”, disse Zdenek Chovanec. “Vi como trabalham e também que o ambiente dentro da box era espantoso, eles são muito profissionais, mas ao mesmo tempo muito descontraídos. Vamos ver agora o que podemos fazer em Spa, vamos tentar fazer o nosso melhor, vamos aprender. Estou muito grato a Antonin Charouz por esta incrível oportunidade de correr na Fórmula 3 da FIA”.

O dono da equipa, Antonin Charouz acrescentou: “Estou feliz por juntar dois novos jovens e promissores pilotos à nossa equipa para a campanha de Fórmula 3 da FIA de 2021. Mostrámos até agora que os nossos carros têm grande potencial e tenho a certeza que teremos uma segunda parte do ano muito boa. Claro que Spa-Francorchamps não é o local ideal para fazer a sua estreia como piloto, pois é um dos mais difíceis do mundo, mas o nosso papel como equipa é ter a certeza de que os pilotos se podem sentir confortáveis em todas as situações. Tenho a certeza de que Zdenek e Hunter serão muito bem recebidos na equipa e podemos contar com as experiências e referências de Logan para apoiar os nossos técnicos a alcançar o objetivo de um bom resultado global”.