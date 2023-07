F3, Budapeste: Prema Racing reserva primeira fila da grelha com pole position de Zak O’Sullivan | AutoSport

Zak O’Sullivan (Prema Racing) conquistou a sua segunda pole position – com o tempo de 1:31.091s – na Fórmula 3, batendo o seu companheiro de equipa Dino Beganovic, que ficou 0.403s, reservando para a equipa italiana a primeira fila da grelha de partida para a corrida principal.

Leonardo Fornaroli (Trident) garantiu o terceiro lugar.

O pelotão da F3 enfrentou a pista húmida do Hungaroring, mas a secar conforme os carros passavam. Com o objetivo de conseguir uma volta bem cedo, Fornaroli estabeleceu o ritmo inicial com os pneus de chuva com 1:50.354s à frente do colega de equipa Gabriel Bortoleto.

Com a trajetória seca a começar a surgir, alguns pilotos optaram por apostar nos pneus slicks. Com os pneus médios, Caio Collet (Van Amersfoort Racing) foi quase cinco segundos mais rápido que o italiano. Uma situação de bandeira vermelha interrompeu a sessão aos 22 minutos, mas quando a sessão regressou à condição de bandeira verde, Oliver Goethe (Trident) colocou-se no topo da tabela de tempos, mas prontamente o seu tempo foi batido. Mari Boya (MP Motorsport), Fornaroli e Bortoleto passaram pelo primeiro lugar, até que O’Sullivan colocou-se na frente com 1:34.150s. Josep María Martí (Campos Racing) ainda melhorou em 0,006s o tempo do britânico.

O’Sullivan respondeu, sendo o mais rápido em todos os três sectores e marcando 1:31.091s a quatro minutos do fim, com Beganovic a subir para segundo, à frente de Fornaroli. Franco Colapinto colocou a MP Motorsport entre os quatro primeiros, à frente de Oliver Goethe, que terminou a sessão em quinto. Paul Aron garantiu que os três carros da PREMA Racing vão alinhar na corrida de domingo entre os seis primeiros, à frente de Tsolov, em sétimo, e de Jonny Edgar, da MP Motorsport, em oitavo.

Um erro de Bortoleto na fase final da sessão quase o atirava para fora dos dez primeiros, mas ainda foi a tempo de terminar em nono à frente de Christian Mansell (Campos Racing).

Gabriele Minì (Hitech Pulse-Eight) foi o 12º mais rápido e vai arrancar do primeiro lugar da grelha para a corrida de Sprint.

Foto: Formula Motorsport Limited