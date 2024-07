F3 Bélgica: Dino Beganovic vence corrida sprint

O Safety Car foi acionado logo no arranque da corrida, após o acidente de Max Esterson e a prova recomeçou no final da volta 3. Beganovic retomou a liderança de Minì após o reinício e León recuperou a quinta posição de Luke Browning.

Dino Beganovic venceu a Sprint Race de Spa-Francorchamps, batendo o seu colega de equipa da PREMA Racing, Gabriele Minì. Apesar de Minì ter assumido a liderança no início, Beganovic recuperou a posição cedo e assegurou a sua segunda vitória da época. O líder do campeonato, Minì, terminou em segundo, enquanto Noel León, da Van Amersfoort Racing, fez uma ultrapassagem na última volta para conquistar o terceiro lugar.

Após a sessão de qualificação, vários pilotos foram penalizados. Tuukka Taponen recebeu uma penalização de três lugares na grelha por ter impedido a passagem de carros na trajetória de corrida ao aproximar-se da Curva 18. Os Comissários Desportivos determinaram que Taponen conduziu a um ritmo mais lento na trajetória de corrida durante cerca de nove segundos, violando as Notas de Prova do Diretor de Prova.

Callum Voisin garantiu a sua primeira pole position, após uma sessão de qualificação dramática em que Sebastián Montoya, Leonardo Fornaroli e Alexander Dunne lideraram por breves instantes. Uma grande fila na última chicane (os pilotos tentaram encontrar a melhor posição para beneficiarem do cone de aspiração) impediu que muitos completassem as voltas finais, solidificando a pole de Voisin. Fornaroli e León falharam as suas últimas tentativas, mantendo Fornaroli em terceiro.

