F3 Bélgica, Corrida 2: Depois do acidente de ontem, Zane Maloney vence | AutoSport

Depois de ser apanhado num grande acidente durante a corrida de Sprint de sábado, Zane Maloney garantiu a sua primeira vitória na Fórmula 3 com o seu colega de equipa Roman Stanek a fazer-lhe companhia no pódio.

Caio Collet largou da pole e desde o arranque que foi pressionado por Maloney, que conseguiu suplantar o jovem brasileiro. Francesco Pizzi também tentou passar por Collet, mas não conseguiu e perdeu tempo. Acabou por se “embulhar” com Kush Maini, que por sua vez provocou a desistência de Victor Martins e Ido Cohen, num incidente que motivou a entrada do Safety Car. Ainda antes do SC entrar, Oliver Goethe tinha passado para a frente, depois de passar por Collet que tinha regressado à liderança após a cedência de lugar de Maloney (evitando penalização por ultrapassar fora de pista).

No recomeço da prova, Collet voltou à liderança e Maloney ao segundo posto, com Goethe a cair para terceiro, antes de nova neutralização, depois de um acidente com Gregoire Saucy.

No recomeço, Maloney voltou a suplantar Collet, penalizado por regressar à pista de forma insegura nas lutas da primeira volta, o que lhe valeu uma penalização de cinco segundos. Roman Stanek também se juntou a esta luta, passou por Collet, mas não teve andamento para ir buscar Maloney. Com a penalização de Collet, quem lucrou foi Ollie Bearman, que acabou no terceiro lugar, atrás de Maloney, o vencedor e Stanek o segundo classificado. Foi uma boa operação para Bearman que ficou assim a um ponto do líder do campeonato Isack Hadjar (que não pontuou nesta corrida). Para Maloney foi a melhro forma de esquecer o violento acidente de ontem.