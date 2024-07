F3, Bélgica: Callum Voisin vence pela primeira vez, PREMA conquista título

Callum Voisin, da Rodin Motorsport, alcançou a sua primeira vitória na Fórmula 3 numa Corrida Principal caótica e cheia de incidentes em Spa-Francorchamps. Voisin passou com sucesso por três reinícios após Safety Car para garantir a vitória, com Sebastián Montoya da Campos Racing a terminar em segundo e Leonardo Fornaroli da Trident em terceiro. O pódio de Fornaroli levou-o ao topo da classificação do Campeonato.

Na partida, Voisin manteve a liderança da pole position, enquanto Montoya passou de quarto para segundo. Alexander Dunne caiu de segundo para quarto, com Fornaroli a manter-se em terceiro. No início da corrida, uma colisão entre Gabriele Minì e Oliver Goethe fez com que Minì caísse para trás e Goethe fosse para a box com um furo.

Voisin queimou a travagem Curva 1 na Volta 2, mas manteve a sua posição, e Sami Meguetounif passou para o quinto lugar. O primeiro Safety Car foi acionado na Volta 3 devido a um pião de Martinius Stenshorne e a uma colisão separada envolvendo Tuukka Taponen e Joshua Dufek. Voisin teve um forte recomeço na Volta 7, com Meguetounif a continuar a sua subida ao passar Dunne.

Foi necessário um segundo Safety Car depois de Sophia Floersch e Joseph Loake colidirem na Curva 9. No reinício, na volta 10, Voisin manteve a liderança, enquanto Dunne desceu ainda mais na tabela. Seguiu-se um terceiro Safety Car quando Christian Mansell embateu em Arvid Lindblad e Charlie Wurz causou um furo a Mari Boya, levando a outra colisão na barreira.

No último recomeço, na volta 14, Voisin manteve a liderança e Noel León recuperou o quarto lugar de Meguetounif. Voisin acabou por cruzar a linha de chegada com quase um segundo de vantagem sobre Montoya, com Fornaroli a completar o pódio em terceiro. Apesar de não ter pontuado nesta corrida, a PREMA Racing garantiu o título do Campeonato de Equipas de Fórmula 3 FIA 2024 antes da última ronda em Monza.

Full marks for Callum Voisin! ✅ Here are your Spa scorers in the Feature Race 📈#F3 #BelgianGP pic.twitter.com/8ShTdn7dxj — Formula 3 (@Formula3) July 28, 2024

Foto: Getty Images