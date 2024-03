F3, Barém: Arvid Lindblad vence corrida Sprint | AutoSport

Arvid Lindblad e a PREMA Racing conquistaram a primeira vitória na nova temporada do Campeonato FIA de Fórmula 3, com o triunfo na Sprint depois de largar da quarta posição da grelha de partida.

O britânico geriu bem os pneus e fez valer as suas ultrapassagens para bater Laurens van Hoepen, da ART Grand Prix, pelo primeiro lugar, enquanto Leonardo Fornaroli colocou a Trident no pódio com o terceiro lugar.

Laurens van Hoepen e Nikola Tsolov, da ART Grand Prix, começaram a corrida na frente do pelotão com Tsolov a assumir brevemente a liderança durante as primeiras voltas. No entanto, os dois pilotos da ART enfrentaram fortes desafios de Lindblad e Leonardo Fornaroli.

Lindblad assumiu a liderança a cinco voltas do fim e apesar da competição renhida e dos desafios dos seus rivais, manteve a sua posição para garantir a vitória.

Van Hoepen e Tsolov lutaram pelas melhores posições, com Tsolov a sair brevemente da pista numa ocasião. A corrida terminou com van Hoepen a garantir o segundo lugar, segurando Fornaroli na meta por apenas 0,036 segundos.

Tsolov terminou em quarto para colocar dois carros da ART nos cinco primeiros, enquanto Tim Tramnitz assegurou a quinta posição da classificação para a MP Motorsport. Gabriele Minì fez uma forte corrida até às posições que somam pontos e e lutou com Max Esterson pelo sexto lugar na última volta. O piloto norte-americano segurou a posição por apenas 0,004s numa ‘numa corrida de arrasto’drag race’ à saída da última curva.

Mari Boya, Oliver Goethe e Sami Meguetounif completaram as posições de pontos em oitavo, nono e 10º, respetivamente.

Foto: Joe Portlock – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images