F3, Bahrein: Pole Position na estreia de luxo de Franco Colapinto | AutoSport

Franco Colapinto (Van Amersfoort Racing) alcançou a pole position para a corrida principal na sua estreia no campeonato FIA de Fórmula 3 na qualificação para a ronda inaugural da temporada 2022 no Bahrein.

O piloto da Van Amersfoort Racing passou a maior parte da sessão no fundo da tabela de tempos, mas a menos de 10 minutos do final, passo para a liderança com o tempo de 1:46,249s, à frente de Roman Stanek (Trident), o piloto que tinha o mais rápido no treino livre.

Kush Maini (MP Motorsport) também passou a maior parte da sessão no fundo da tabela de tempos, saltou para a terceira posição a apenas 0,008s atrás de Stanek, mas pode vir a ser penalizado por ter falhado a pesagem da FIA quando lhe foi indicado no pitlane. Gregory Saucy (ART Grand Prix) foi mais rápido no início da sessão e terminou no quarto posto à frente dos seus colegas da ART, Victor Martins e Juan Manuel Correa.

Zak O’Sullivan (Carlin) será o pole sitter da corrida sprint que se realiza amanhã às 9.45h (em Portugal continental), depois de se ter qualificado na 12ª posição.

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:46.249s 2 Roman Stanek Trident 1:46.314s +0.065s 3 Kush Maini MP Motorsport 1:46.322s +0.073s 4 Gregoire Saucy ART Grand Prix 1:46.410s +0.161s 5 Victor Martins ART Grand Prix 1:46.412s +0.163s 6 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:46.600s +0.351s 7 Zane Maloney Trident 1:46.622s +0.373s 8 Alexander Smolyar MP Motorsport 1:46.642s +0.393s 9 Isack Hadjar Hitech GP 1:46.649s +0.400s 10 David Vidales Campos Racing 1:46.707s +0.458s 11 Ollie Bearman Prema 1:46.843s +0.594s 12 Zak O’Sullivan Carlin 1:46.860s +0.611s 13 Caio Collet MP Motorsport 1:46.945s +0.696s 14 Arthur Leclerc Prema 1:46.961s +0.712s 15 Jonny Edgar Trident 1:47.025s +0.776s 16 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1:47.086s +0.837s 17 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:47.123s +0.874s 18 William Alatalo Jenzer Motorsport 1:47.159s +0.910s 19 Kaylen Frederick Hitech GP 1:47.207s +0.958s 20 Pepe Marti Campos Racing 1:47.303s +1.054s 21 Jak Crawford Prema 1:47.371s +1.122s 22 Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:47.444s +1.195s 23 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:47.499s +1.250s 24 Brad Benavides Carlin 1:47.566s +1.317s 25 Niko Kari Jenzer Motorsport 1:47.646s +1.397s 26 Hunter Yeany Campos Racing 1:47.695s +1.446s 27 Nazim Azman Hitech GP 1:47.702s +1.453s 28 Enzo Trulli Carlin 1:47.796s +1.547s 29 Laszlo Toth Charouz Racing System 1:47.930s +1.681s 30 Ayrton Simmons Charouz Racing System 1:48.009s +1.760s