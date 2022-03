F3, Bahrein: Isack Hadjar vence corrida sprint depois de penalização de Ollie Bearman | AutoSport

Isack Hadjar (Hitech GP) venceu a primeira corrida do campeonato FIA de Fórmula 3 de 2022. O piloto da Hitech foi considerado vencedor depois de Ollie Bearman (Prema), que passou na linha de meta no primeiro lugar, ter sido penalizado após o final da corrida, e ser ficado no segundo lugar da classificação.

Alexander Smolyar (MP Motorsport) fechou as posições de pódio.

Bearman passou em primeiro na última passagem pela meta, depois de liderar a maior parte da corrida de sprint, mas o piloto da Prema foi penalizado por ter excedido os limites da pista com cinco segundos adicionados. Hadjar, que saiu do quarto lugar na grelha de partida, herdou a vitória na corrida.

Zak O’Sullivan (Carlin) saiu da pole position para a corrida sprint e afastou-se de Bearman, mas foi perdendo ritmo com o desenrolar da prova, tendo sido apanhado pelo piloto da Prema. Mais atrás Zane Maloney (Trident) subiu ao segundo lugar, com Hadjar na perseguição, depois de também ultrapassar O’Sullivan. Esta luta permitiu a Bearman cimentar a liderança e a Smolyar, que tinha passado por O’Sullivan, chegar-se.

Hadjar conseguiu ultrapassar Maloney que ficou imediatamente pressionado por Smolyar. Na fase final da prova, Smolyar conquistou a terceira posição e subiu ao pódio.

Classificação após 20 voltas: