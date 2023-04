F3, Austrália: Gabriel Bortoleto soma e segue | AutoSport

Gabriel Bortoleto conquistou a segunda vitória em corridas principais na Fórmula 3 em duas, mantendo o Grégoire Saucy à distância. O piloto da Trident manteve-se na frente do pelotão de início ao fim, mesmo após dois Safety Cars, numa corrida que viu sete desistências. Saucy esteve no pódio pela primeira vez esta temporada em segundo lugar, terminando apenas 0,5s abaixo do vencedor. Gabriele Minì foi terceiro para Hitech Pulse-Eight.

Numa corrida repleta de incidentes, Bortoleto foi-se mantendo na frente da prova, apesar da pressão quase constante de Saucy. Mini teve de se manter à frente de Leonardo Fornaroli enquanto a meio do pelotão os toques e as saídas de pista se sucederam. Bortoleto venceu e deu mais uma alegria ao Brasil.