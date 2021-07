F3, Arthut Leclerc: O talento vem de família | AutoSport

Arthur Leclerc, irmão de Charles Leclerc, estrela da F1, milita na F3, tendo também ligação com a Ferrari. O jovem monegasco está a iniciar o seu percurso na alta competição e na Áustria pudemos ver um pouco do seu talento.

Depois de largar do fundo da tabela na corrida dois, na 27ª posição, fez uma recuperação espetacular até ao sexto posto. Uma corrida tremenda por parte do Leclerc mais novo que mostra potencial para fazer companhia ao irmão no futuro: