F3: Arthur Leclerc conquista pole position na Hungria | AutoSport

O irmão do piloto da Ferrari Charles Leclerc, Arthur Leclerc, foi o mais rápido na sessão de qualificação da Fórmula 3 na Hungria. Numa sessão onde os 20 primeiros pilotos (de 30 no total) cabem numa diferença menor que um segundo. Jonny Edgar conquistou o 12º melhor tempo e com isso, garantiu a pole position para a corrida 1 de grelha invertida.

Com o segundo tempo mais rápido da qualificação, ficou Dennis Hauger. O piloto da Prema e companheiro de equipa de Leclerc, bateu Jack Doohan na sua última tentativa por apenas 0,007s.

Doohan é o primeiro piloto da Trident na grelha, com David Schumacher a qualificar-se no 4º lugar e Clement Novalak a fechar os cinco primeiros. Alexander Smolyar que tinha sido o mais rápido nos treinos livres, qualificou-se em 6º.