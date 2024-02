F2: Kush Maini bate Gabriel Bortoleto e alcança pole position | AutoSport

Kush Maini conquistou a sua primeira pole position na Fórmula 2 ao bater o seu colega de equipa Gabriel Bortoleto para garantir a primeira posição da grelha de partida para a corrida principal de sábado.

Na sua última tentativa para marcar um tempo rápido na qualificação, Maini completou a volta em 1:41.696s para chegar ao topo da tabela de tempos. Bortoleto seguiu o seu colega de equipa na linha de meta e ficou em segundo lugar, a dois décimos da pole position.

Isack Hadjar, da Campos Racing, completou uma volta suficientemente boa para ser terceiro, depois de ter liderado a sessão.

Foi Maini que marcou o ritmo inicial aos comandos do monolugar da Invicta Racing, ajudado por um forte setor intermédio,completando a volta em 1:42.533s para liderar e com Hauger a apenas 0.045s.

A 10 minutos do fim, os pilotos regressaram às boxes para receberem pneus novos. No entanto, foi nessa altura que a Campos optou por mandar Hadjar e Josep María Martí para a pista pela primeira vez na sessão.

Hadjar passou então para o topo da tabela de tempos com uma volta de 1:42.418s, com Martí atrás dele na linha de meta, passando para segundo, a 0,021s da marca de referência do piloto francês.

O resto do pelotão saiu então das boxes para as suas últimas voltas, com Zane Maloney a ser o mais rápido. Mas o seu tempo foi rapidamente batido pela dupla da Invicta, Maini e Bortoleto, com Hadjar a passar para terceiro.

Maloney e vários outros pilotos, incluindo Victor Martins, da ART Grands Prix, fizeram as suas segundas tentativas para chegar ao primeiro lugar, mas nenhum piloto conseguiu superar o tempo de Maini.

Com a Invicta a fechar a primeira linha e Hadjar a seguir em terceiro, Zane Maloney e Dennis Hauger completaram os cinco primeiros pela Rodin Motorsport e da MP Motorsport, respetivamente.

Os estreantes Ritomo Miyata e Zak O’ Sullivan seguiram-se pela Rodin Motorsport e ART Grand Prix, enquanto Enzo Fittipaldi ficou em oitavo pela Van Amersfoort Racing. Victor Martins qualificou-se em nono lugar para a ART, com Taylor Barnard a partir da pole para a corrida Sprint de sexta-feira, depois de se ter qualificado em 10º com o carro da PHM AIX Racing.

Foto: Joe Portlock/Getty Images/Formula Motorsport Limited