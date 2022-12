Campeões 2022, Fórmula 3: Victor Martins bateu a concorrência | AutoSport

Victor Martins, piloto a representar a ART Grand Prix, foi coroado campeão da Fórmula 3 de 2022, apenas com cinco pontos de vantagem para Zane Maloney, da Trident, que conseguiu adiar as contas finais até à derradeira corrida da temporada em Monza. Maloney venceu a corrida principal da ronda italiana, mas terminou a época como vice-campeão, visto que o quarto posto alcançado por Martins nessa corrida foi suficiente para ser coroado campeão.

Victor Martins, membro do programa de jovens pilotos da Alpine, tinha alcançado o quinto lugar em 2021 no seu ano de estreia na Fórmula 3, foi sempre muito regular durante a temporada de 2022, vencendo apenas duas corridas – a prova principal na abertura do campeonato no Bahrein e a sprint em Barcelona – e subindo ao pódio por mais quatro vezes. Foi o necessário para superar os adversários, num pelotão muito competitivo e onde as diferenças são mínimas.

A Prema Racing venceu o campeonato por equipas.