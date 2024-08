Campeão de Fórmula 3 vai ser coroado

Monza, o Templo da Velocidade, será palco de um final de campeonato de tirar o fôlego na Fórmula 3. Após nove ‘rounds’ eletrizantes, a disputa pelo título está mais acirrada do que nunca. Com sete pilotos ainda na luta, e curiosamente dois italianos a liderar a tabela, o troféu mais cobiçado da categoria promete ser decidido no fio da navalha.

Leonardo Fornaroli e Gabriele Mini estão separados por apenas um ponto no topo da classificação, com Luke Browning em terceiro e apenas seis pontos de distância do líder Fornaroli. O que torna a posição de Fornaroli ainda mais notável é o facto de ele ainda não ter vencido uma corrida até agora nesta época e ter apenas um segundo lugar, mas ter marcado pontos em todas as corridas, exceto duas, para liderar.

Arvid Lindblad é quarto e está a 16 pontos da liderança, enquanto Dino Beganovic (29 pontos), Christian Mansell (32 pontos) e Oliver Goethe (35 pontos) têm tecnicamente uma hipótese. Com 26 pontos disponíveis na corrida de domingo, a luta irá até à última corrida da época, independentemente do que acontecer na corrida de Sprint no sábado de manhã.

Com muitos dos pilotos envolvidos associados a equipas de F1, é provável que existam algumas chegadas antecipadas ao paddock para ver como tudo se desenrola.