Formula Regional World Cup de 2025: 10 equipas de elite confirmadas em Macau

A FIA e o Comité Organizador do Grande Prémio de Macau anunciaram a lista oficial das dez equipas que irão competir na FIA Formula Regional World Cup de 2025. O evento, que decorrerá de 13 a 16 de novembro, será o ponto alto da semana do Grande Prémio de Macau, reunindo os melhores talentos regionais do automobilismo de monolugares no icónico Circuito da Guia.

Novas equipas e regressos de destaque

A edição deste ano marca a estreia de duas equipas de renome: a Trident Motorsport, que chega a Macau após uma temporada de 2025 notável, incluindo a conquista do título no Campeonato FIA de Fórmula 3 com Rafael Camara, e a Van Amersfoort Racing, uma conceituada equipa neerlandesa com um histórico de pódios em Macau. A Van Amersfoort Racing ocupa atualmente a terceira posição no Campeonato Europeu de Fórmula Regional by Alpine (FRECA).

A defender o cobiçado título de Macau estará a equipa R-ace GP, vencedora em 2024 com Ugo Ugochukwu. A formação francesa mantém-se em excelente forma, liderando atualmente o FRECA e tendo alcançado o segundo lugar no Campeonato de Fórmula Regional do Médio Oriente no início do ano.

Diversas equipas fortes do Grande Prémio de Macau do ano passado e do panorama da Fórmula Regional também regressam, prometendo uma competição intensa:

SJM Theodore Prema Racing, uma das equipas mais bem-sucedidas no automobilismo júnior.

Pinnacle Motorsport, que terminou em terceiro lugar em Macau 2024.

Evans GP, da Austrália, com experiência vital em competições internacionais.

Saintéloc Racing, uma equipa francesa com crescente presença em campeonatos de monolugares.

TOM’S Racing, a icónica equipa japonesa que lidera o Campeonato Japonês de Fórmula Regional.

PHM Racing, uma equipa alemã em ascensão na Europa e internacionalmente.

ART Grand Prix, que tem uma longa tradição no desenvolvimento de talentos de elite.

Palco para Jovens Talentos e Desafios do Circuito

A FIA Formula Regional World Cup foi concebida para permitir que os melhores pilotos de nível regional de todo o mundo se encontrem e testem as suas capacidades. Este formato consolidou o Grande Prémio de Macau como um dos campos de prova cruciais para jovens pilotos ao longo de décadas, devido às exigências técnicas e à natureza implacável do Circuito da Guia, um dos circuitos de rua mais desafiantes do mundo.

Transmissão e outras competições

A edição de 2025 do Grande Prémio de Macau incluirá pela primeira vez a FIA F4 World Cup, tornando-o num dos eventos de monolugares de categorias júnior mais prestigiados a nível mundial. Toda a ação da semana do Grande Prémio de Macau será transmitida em direto e gratuitamente no canal de YouTube da FIA.