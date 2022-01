Fórmula Futuro com test-drive no Circuito do Estoril | AutoSport

A Motor Sponsor, responsável pela organização de algumas das mais relevantes competições nacionais – Troféu C1 Learn & Drive, Single Seater Series, Civic Atomic Cup e track days Driving Days e Estoril Shakedown – vai promover um teste da Fórmula Futuro no dia 6 de março, no Circuito do Estoril.

Uma iniciativa aberta a todos os interessados e que tem como objetivo dar a oportunidade a pilotos e equipas de contactaram com o carro que irá dar corpo à nova competição: um Fórmula Renault 2.0 de penúltima geração.

Cada sessão garante 30 minutos de tempo de pista com tudo incluído: capacete, fato de competição, carro pronto a correr e assistência durante a sessão. Neste contexto, cada participante tem apenas de se apresentar no circuito pronto a testar. O custo por sessão é de 850€ + IVA.

Para o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, esta é uma importante iniciativa: “É uma oportunidade de pilotos e equipas contactarem de perto com o carro, conhecerem o grande potencial do Fórmula Renault 2.0 e esclarecerem todas as questões. Acreditamos a cem por cento no formato da Fórmula Futuro, uma ‘escola de pilotos’ que oferece a possibilidade de realizar uma época completa, com um carro bastante competitivo e com custos controlados, uma vez que garantimos um formato ‘chave na mão’.”

A Fórmula Futuro vai integrar a grelha das Single Seater Series em 2022 e a participação é feita ao abrigo da modalidade Arrive & Drive, que tem um custo de 35.000€ + IVA.

A modalidade Arrive & Drive garante a participação em 4 jornadas duplas com tudo incluído: licença desportiva; fato de competição; inscrição em 4 provas; carro pronto a correr; assistência em prova e entre provas; consumíveis (pneus, gasolina, travões, lubrificantes); coaching de condução em circuito; coaching de comunicação; tenda lounge em cada evento; parqueamento coberto do carro durante a época; transporte do carro; seguro para as viaturas. Os dias de testes passam assim a ser um custo à parte.

Já para pilotos com Fórmula Renault 2.0 privados e assistência própria, o valor é de 7.500€ + IVA e inclui: fato de competição; inscrição em 4 provas; coaching de condução em circuito; coaching de comunicação; tenda lounge em cada evento; seguro para as viaturas.

O calendário da Fórmula Futuro 2022 contempla 4 jornadas duplas, três em Portugal, uma em Espanha. O programa de cada jornada é composto por uma sessão de Treinos Livres (20 minutos), uma sessão de Treinos Cronometrados (20 minutos) e duas Corridas (15 minutos cada), com a organização a disponibilizar um jogo de pneus novo para cada jornada do calendário. Mais informações sobre a Fórmula Futuro através do e-mail: [email protected]