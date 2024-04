Vencedora da F1 Academy Marta Garcia testa na Fórmula E

A ERT Formula E Team anunciou a campeã da F1 Academy de 2023, Marta García, para o teste de pilotos estreantes, que acontecerá em Berlim.

A equipa do pelotão da Fórmula E, ERT Formula E Team, anunciou que a campeã da F1 Academy de 2023 e piloto da Iron Dames, Marta García juntar-se-á à equipa para o ‘Rookies Test’ no E-Prix de Berlim.

A ERT garante que a parceria com a piloto espanhola não é apenas um teste, mas “um passo significativo no sentido de uma maior inclusão nos desportos motorizados”.

“Estamos incrivelmente entusiasmados por dar as boas-vindas a Marta García à família da Fórmula E da ERT para o teste de pilotos estreantes de Berlim”, afirmou Alex Hui, responsável da equipa ERT. “O talento excecional da Marta e os seus feitos na F1 Academy são inegáveis. Este teste serve como uma plataforma fantástica para mostrar as suas capacidades no ambiente dinâmico da Fórmula E. Estamos confiantes de que a Marta se adaptará rapidamente às exigências únicas das corridas elétricas e fornecerá informações valiosas à equipa.”

🚨 Rookie Test Driver Announcement from @ERTFormulaETeam 🚨 The team have confirmed @f1academy Champion @martaracing will be driving for them in the Berlin Rookie Test 👏 — Formula E (@FIAFormulaE) April 24, 2024

Marta García expressou o seu entusiasmo relativamente ao próximo teste. “Estou entusiasmada por juntar-me à ERT Formula E Team para o teste de Berlim. A Fórmula E representa o futuro do desporto automóvel e estou incrivelmente grata por esta oportunidade de o experimentar em primeira mão. Tenho acompanhado de perto o campeonato e estou ansioso por me sentar ao volante do carro ERT X24 e contribuir para o desenvolvimento da equipa. Esta prova é um passo em frente na minha carreira e estou determinado a tirar o máximo partido dela”.

Um dia completo de testes terá lugar em Berlim na segunda-feira (13 de maio) após a dupla jornada do Campeonato do Mundo de Fórmula E na capital alemã.

Foto: Sam Bagnall