Um Fórmula E mais rápido que um F1: Lucas di Grassi tem um projeto secreto

Lucas di Grassi tem sido um dos mais acérrimos defensores da Fórmula E e um dos seus principais embaixadores. A visão do piloto brasileiro para uma Fórmula E cada vez mais competitiva e interessante passa por aumentar os níveis de performance.

Em conversa com Di Grassi no E-Prix do Mónaco 2023, ficamos a saber um pouco mais da ambição e da convicção com que o piloto defende o “seu” campeonato. Já na altura nos dizia que os Fórmula E podiam ser 10 segundos mais rápidos por volta com pequenas alterações. Nesse ano, a melhor volta em qualificação foi de Sacha Fenestraz (1:28:773). Este ano, no Mónaco, Taylor Barnard fez a melhor volta como tempo de 1:26:315. Com menos dez segundos, Di Grassi apontava para níveis de performance semelhantes aos F2, sendo que na F1 em 2025 Lando Norris fez a pole com o tempo de 1:09.954.

Mas Di Grassi acredita que os Gen4 vão-se aproximar muito mais dos tempos da F1, um passo que considera fundamental para atrair mais público:

“Acredito que a tecnologia existe, porque os Gen 4 estarão muito próximos dos tempos de volta da F1. O carro terá uma potência enorme, aderência e apoio aerodinâmico e, pelos números que viram, estamos super entusiasmados com esta nova geração de carros de Fórmula E”.

Mas o piloto brasileiro está a desenvolver um projeto, onde pretende mostrar um carro capaz de ser mais rápido que um F1, mas muito mais barato:

“Estou a trabalhar num projeto secreto que revelarei em setembro, sobre como funcionaria. Se pegarmos em qualquer tecnologia disponível atualmente que não exija, digamos, regulamentos da FIA ou qualquer tipo de cópia ou analogia com outras séries de corridas. Se a Fórmula E pegasse na física e na engenharia básicas e explorasse ao máximo, quão rápido e barato poderíamos fazer um carro?

Estou a fazer este carro do zero. Está a ficar muito bom. O carro será muito mais rápido do que um carro de Fórmula 1, porque não tem regras e é muito mais barato. Portanto, é apenas uma experiência teórica. Então, onde podemos chegar com esta tecnologia e ver quais são os seus limites. É claro que, como piloto, queremos guiar o carro mais rápido. Então, vamos tentar descobrir como torná-los o mais rápidos possível, seguros e baratos, para que as equipas possam operar de maneira agradável”.