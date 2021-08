Toto Wolff: “saída da Audi, BMW e Mercedes da Fórmula E é uma oportunidade…” | AutoSport

Em entrevista ao jornal alemão Bild, Toto Wolff diz que “talvez a Fórmula E precise de algum tipo de ‘reset’”

O rápido crescimento da competição foi acompanhado por muito Marketing mas também por grandes ideias, bons pilotos, equipas e construtores a deixarem-se seduzir. Numa altura de ‘febre elétrica’, a todos pareceu algo demasiado importante para ser descurado, mas alguns anos passaram e alguma coisa mudou.

Agora, Toto Wolff, vê a saída de fabricantes da Fórmula E uma oportunidade para um ‘reset’ da competição.

A Fórmula E vai perder três dos seus maiores construtores, Audi, BMW e Mercedes, as duas primeiras saem já e a Mercedes no fim do próximo ano. Mantêm-se alguns construtores bem relevantes, mas a saída daquele trio é uma forte machadada na competição: “As revoluções oferecem sempre oportunidades de mudança. À primeira vista, é claro, é lamentável que três fabricantes premium estejam a sair ao mesmo tempo, mas talvez a Fórmula E precise de algum tipo de reinício agora mesmo, para dar o próximo passo.

Outras equipas, possivelmente mais privadas, irão crescer porque passam a estar mais nos holofotes”.