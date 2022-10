Tóquio pode fazer parte do calendário da Fórmula E em 2024 | AutoSport

O Japão deu o primeiro passo para receber uma ronda do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E depois do Governo Metropolitano de Tóquio e o promotor da competição mundial terem assinado um acordo com o objetivo de realizar uma corrida em Tóquio.

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, e Jamie Reigle, CEO da Fórmula E, estiveram juntos na cerimónia oficial de assinatura de um Memorando de Entendimento na sede do Governo Metropolitano de Tóquio. O acordo prevê que as autoridades da cidade de Tóquio e a Fórmula E trabalhem em conjunto com o objetivo de realizar uma corrida naquela cidade na primavera de 2024, sujeita à aprovação da FIA, na área em redor do Tóquio Big Sight, o maior centro de exposições internacionais do Japão.

A cidade de Tóquio tem trabalhado para promover a utilização de ZEV (Zero Emission Vehicles) para atingir o objetivo de “Tóquio com emissões zero” – uma cidade ambientalmente avançada que não emite CO2 – e a Fórmula E irá ajudar a promover essa estratégia.

“Estou entusiasmado e honrado por estar ao lado da governadora Koike e anunciar a parceria entre o Governo Metropolitano de Tóquio e a Fórmula E”, disse Reigle. “Juntos trabalharemos para realizar uma corrida de Fórmula E na cidade em 2024, em apoio ao compromisso de Tóquio com emissões zero. Tóquio é uma cidade icónica, reconhecida como inovadora em tecnologia de consumo, líder na indústria automóvel e pioneira de tendências culturais globais. A Fórmula E tem o prazer de estabelecer uma parceria com o Governo Metropolitano de Tóquio para estabelecer a cidade como uma referência em iniciativas de emissões zero”, concluiu.