Sophia Flörsch e o Opel GSE 27FE: “O binário é brutal, a performance parece o futuro do desporto motorizado”
A Opel revelou esta quarta-feira o protótipo do seu monolugar para a geração “GEN4” do Campeonato do Mundo ABB FIA de Fórmula E, e Sophia Flörsch, piloto de testes e desenvolvimento da equipa, foi a primeira a conduzir o Opel GSE 27FE em condições reais, com um monolugar que supera os 800 cv de potência.
A piloto alemã, de 25 anos, esteve envolvida no projeto desde a sua fase inicial, participando em sessões de simulador em Munique antes de subir ao carro real em Paul Ricard. A transição do ambiente virtual para o circuito francês foi descrita pela própria com entusiasmo direto: “Depois dos testes iniciais no simulador, conduzir aqui pela primeira vez o carro real de competição ‘GEN4’ da Opel para a Fórmula E revelou-se um momento indescritível. O binário brutal, esta performance completamente nova — parece o futuro do desporto motorizado e estou pronta para ultrapassar os limites.”
A marca alemã anunciou a sua entrada oficial na Fórmula E em março de 2026, posicionando o campeonato como plataforma global para os seus modelos elétricos de alto desempenho. A estreia mundial do GSE 27FE em Paul Ricard representa o passo seguinte nesse compromisso — desta vez, com rodas no asfalto.
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