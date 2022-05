São Paulo pode receber Fórmula E em 2023 | AutoSport

A cidade de S. Paulo anunciou a assinatura do contrato com a Fórmula E e prevê a realização do E-Prix já em março do próximo ano, segundo noticia o grandepremio.com.br. Do lado da organização do campeonato do mundo de monolugares elétricos não existe nenhum anúncio oficial, mas a mesma fonte dá conta de uma publicação do presidente do Turismo de São Paulo que dizia que a confirmação da integração da prova brasileira no calendário da Fórmula E acontecerá em junho.

A cidade brasileira já esteve para fazer parte do campeonato, mas o evento foi alterado pela prova no Uruguai.