Qual a melhor distração para o confinamento? Desporto, claro…

Alejandro Agag, CEO e fundador da Fórmula E tem sido uma voz bastante esclarecida nestes estranhos últimos tempos. Numa altura em que ninguém tem certezas de nada relativamente ao futuro próximo das competições motorizadas, Agag lembra uma coisa muito importante e que faz todo o sentido: Se as pessoas têm que ficar em casa ‘confinadas’, não há nada melhor do que lhes ‘dar’ desporto para se distraírem:

“Mesmo que seja à porta fechada, e penso que teremos de o fazer à porta fechada, as pessoas precisam de entretenimento enquanto estão em casa. Se lhes dermos futebol, se lhes dermos desporto automóvel, se lhes dermos razões para ficarem em casa, ficarão mais felizes em casa.

Se não lhes dermos nada, se não os entretermos, o risco de as pessoas quebrarem o confinamento é muito maior”, disse Agag.

Não é difícil perceber que o desporto tem de regressar o mais depressa possível, e criando condições para isso neste batalha mundial contra a Covid-19, fazê-lo à porta fechada é menor dos males: “Espero que o desporto à porta fechada não seja o futuro, porque esse seria um futuro triste, mas a curto prazo, é a única forma e parece que vai ser a única ainda por algum tempo”, disse.