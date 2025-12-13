Prémios FIA: Porsche assegura títulos de equipas e construtores
A TAG Heuer Porsche Formula E Team e a Porsche asseguraram, respetivamente, os títulos de equipas e construtores.
A TAG Heuer Porsche Formula E Team prevaleceu numa disputa a três pelo triunfo na classificação por equipas do Campeonato Mundial de Fórmula E da FIA ABB na 11ª temporada, graças a um desempenho impressionantemente consistente de ambos os seus pilotos.
O domínio de Oliver Rowland pode ter prejudicado a tentativa de Pascal Wehrlein de defender o seu título de pilotos, mas o alemão foi um candidato na maioria dos circuitos e o seu total de seis pódios em 16 corridas – incluindo uma vitória em Miami – permitiu-lhe terminar em terceiro lugar na classificação geral, com o seu companheiro de equipa e também ex-campeão António Félix da Costa apenas duas posições mais atrás, em quinto lugar depois de ter estado na luta pelo título até bem perto do fim da temporada. E, na verdade, foi sem dúvida o astro português que se revelou mais importante para a conquista do título pela equipa alemã. Embora as duas vitórias de Mitch Evans pela Jaguar TCS Racing tenham sido raros destaques numa campanha de resto decepcionante, a equipa de Rowland não conseguiu repetir o seu desempenho na temporada anterior.
Por sua vez, Norman Nato, da Nissan Formula E Team, não conseguiu nenhum resultado melhor do que o sexto lugar, as quatro presenças no pódio e os 11 pontos conquistados por da Costa ajudaram a TAG Heuer Porsche Formula E Team a superar com sucesso os seus rivais e garantir o seu primeiro troféu de equipas.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI