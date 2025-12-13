Prémios FIA: Oliver Rowland Campeão de Fórmula E

Oliver Rowland coroou uma época de sonho ao conquistar o seu primeiro título do Mundial de Fórmula E ao serviço da Nissan. Depois de ter falhado, por doença, a ronda de Portland na época anterior, o britânico dominou e depois geriu a campanha de 2025.

Foi apenas uma ausência forçada por doença em Portland que impediu Oliver Rowland de ter uma chance real de conquistar o título de piloto da 10ª temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA, mas, 12 meses depois, o britânico não deixou escapar a oportunidade e conquistou o título com estilo.

Rowland não teve sorte na corrida de abertura em São Paulo, quando uma penalização de drive-through por excesso de potência lhe custou uma vitória provável, mas ele respondeu de forma enfática na segunda ronda na Cidade do México, ultrapassando três ex-campeões no espaço de uma única volta para conquistar a quarta vitória da sua carreira.

O craque da Nissan Formula E Team esteve a uma curva de repetir o feito na etapa seguinte, em Jeddah, antes de se redimir 24 horas depois, ao cruzar a linha de chegada com quase seis segundos de vantagem sobre o seu perseguidor mais próximo, graças a uma exibição imperiosa. Nas ruas implacáveis do Mónaco, Rowland acrescentou mais uma vitória ao seu palmarés, marcando uma taxa de sucesso de 50% nas seis primeiras provas. Seguiram-se dois segundos lugares, precedendo o quarto sucesso da campanha 2024/25 no território da Nissan, em Tóquio,

onde o piloto de 33 anos converteu a pole position no degrau mais alto do pódio, abrindo uma vantagem confortável de 77 pontos no campeonato.

Depois disso, Rowland não voltou a vencer, mas a sua vantagem era tal que não precisava de o fazer. Um quarto lugar em Berlim provou ser suficiente para selar o acordo a duas corridas do fim, com o ‘Rapaz de Barnsley’ a coroar uma temporada soberba, gravando merecidamente o seu nome nos livros de recordes da Fórmula E.