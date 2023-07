Porsche renova o seu compromisso com a Fórmula E | AutoSport

A Porsche e a Fórmula E anunciaram hoje que construtor alemão prolongou a sua participação no Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E até à 12ª temporada, entre 2025 e 2026.

A Porsche ingressou na Fórmula E em 2019 com um compromisso inicial de cinco anos até o final da próxima temporada 10, que será concluída em julho de 2024. Até lá, a mais recente terceira geração (Gen3) de monolugares totalmente elétricos será utilizada no mundial. Além disso, a Porsche estará “ativamente envolvida” na conceção da quarta geração, que será apresentada a partir da época 13 (2026/2027).

Esta época tem sido a mais bem sucedida da TAG Heuer Porsche Formula E Team desde que entrou na Fórmula E, graças às quatro vitórias alcançadas até à data por Pascal Wehrlein e António Félix da Costa, e pela primeira vez apoia uma equipa cliente, a Avalanche Andretti Formula E.

Thomas Laudenbach, Vice-Presidente da Porsche Motorsport explicou que “queremos mostrar tecnologias inovadoras e mais sustentabilidade no automobilismo e estar na vanguarda dos novos desenvolvimentos. A Fórmula E desempenha um papel importante neste domínio. A competição nesta série é excecionalmente elevada e permite-nos dar um impulso importante aos futuros modelos de produção. Com estas corridas de alto nível e cativantes, entusiasma as pessoas em todo o mundo com a mobilidade elétrica. Temos o prazer de contribuir para isso também no futuro. Queremos ajudar a moldar a Fórmula E a longo prazo”.

Foto: Porsche AG