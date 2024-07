Pascal Wehrlein (Porsche) Campeão do Mundo de Fórmula E

Pascal Wehrlein, piloto da TAG Heuer Porsche, e colega de equipa de António Félix da Costa assegurou o título Mundial de Fórmula E depois de uma corrida final cheia de ação e drama, com o Campeão a decidir-se apenas com a bandeira de xadrez, tal era o equilíbrio em pista que tudo poderia mudar num ápice. António Félix da Costa terminou a corrida em quinto, a mesma posição em que terminou o campeonato.

A dupla da Jaguar, Mitch Evans e Nick Cassidy, viu as suas esperanças ‘implodirem’ em Londres já muito perto do final. A Porsche conquistou o inaugural Troféu dos Fabricantes, batendo a Jaguar por apenas sete pontos.

O final da 10ª temporada dificilmente poderia ter sido mais emotivo, já que três pilotos – Pascal Wehrlein (Porsche), Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) e Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) – chegaram à 16ª ronda separados por apenas sete pontos, isto num fim de semana com duas corridas a que chegaram sete pilotos com hipóteses de chegar ao título.

E foi assim que se seguiu um dos confrontos mais dramáticos da história da Fórmula E, com a era GEN3 – agra vem aí a GEN3 evo – a terminar em grande estilo.

Nick Cassidy tinha feito tudo certo para voltar à luta depois de um evento de Portland desastroso e sem sentido e de uma qualificação difícil no sábado em Londres.

Recuperou do 15º lugar para um eventual sétimo na corrida 1 e para a Pole Position na corrida 2, e liderou o pelotão enquanto o seu colega de equipa Evans ultrapassou Maximilian Guenther (Maserati MSG Racing) na Curva 1 para ficar em segundo.

Depois de um Safety Car no ExCeL Circuit, Wehrlein conseguiu passar Guenther assumindo o terceiro lugar, fazendo com que os três candidatos ao título ficassem entre os três primeiros na volta 6.

A Jaguar parecia estar bem posicionada para impor a sua autoridade e a sua estratégia escolhida na corrida, enquanto a equipa e os seus pilotos lutavam pelos três títulos. No entanto, as ativações iniciais do Attack Mode de Cassidy começaram a mostrar fissuras, com Evans a queixar-se das luvas e Cassidy a dizer que estava muito descontente por ter ficado para trás do seu colega de equipa e de Wehrlein.

A dupla da frente optou por ir mais longe e fazer os seus dois aumentos obrigatórios de 50kW no Attack Mode mais tarde na corrida, enquanto a Porsche e Wehrlein tentaram repetir a estratégia bem sucedida de sábado – o alemão chegou a ter três por cento de vantagem na energia utilizável para os Jaguar.

O ‘toque azul’ foi aceso num encontro cauteloso na volta 29, quando Oliver Rowland, que tinha subido para quarto a partir do nono lugar da grelha, ultrapassou Cassidy para ficar em terceiro, deixando o Jaguar nas mãos de Guenther, o que resultou em contacto na última curva.

A corrida de Cassidy terminou imediatamente com um furo, com três concorrentes a tornarem-se dois, no meio de mais uma intervenção do Safety Car.

Tanto Evans como Wehrlein ainda tinham de ativar o Attack Mode, depois de uma passagem invalidada pelo circuito sob aviso, que deu a liderança a Rowland.

No entanto, como essa manobra também foi considerada como tendo sido efetuada sob condições de Safety Car, o britânico foi forçado a ceder a liderança a Evans.

Isto colocou o neozelandês no lugar da box e um Nissan entre o Jaguar na frente e o seu concorrente mais próximo, Wehrlein, em terceiro. Evans e Wehrlein tentaram novamente o Attack Mode, mas o primeiro não conseguiu ativá-lo e, desta vez, falhou o loop, devolvendo a liderança a Rowland.

Evans conseguiu ativar o Attack Mode na volta 34, mas Wehrlein conseguiu passar por ele depois de ter passado com sucesso pelo circuito do Attack Mode e foi assim que o título de Pilotos foi conquistado – Evans seria mais uma vez a dama de honor.

Para agravar a situação, ele não conseguiu lutar, tendo de abrandar para conseguir aumentar a potência de 50kW antes da bandeira axadrezada. Uma má gestão de corrida inicial teve consequências quando mais interessava. Correu mal.

No final, Rowland conseguiu conquistar a sua primeira vitória em casa confortavelmente, com o segundo lugar a ser suficiente para Wehrlein selar um emocionante primeiro Campeonato do Mundo de Pilotos com sete pontos de vantagem sobre Evans – Cassidy acabou por terminar em terceiro, depois de ter liderado em Londres.

A consolação para a Jaguar foi o primeiro título no desporto motorizado de topo desde 1991, com o Campeonato do Mundo de Equipas.