Parceria entre Fórmula E e série de suporte NXT Gen Cup foi cancelada

A parceria entre a série NXT Gen Cup e o Campeonato do Mundo de Fórmula E, originalmente programada para acompanhar o mundial em quatro rondas da 10ª temporada, com início em Misano este fim de semana, foi cancelada devido a restrições financeiras.

Inicialmente anunciada no início deste ano, a série de carros de turismo eléctricos, com veículos baseados no Mini Cooper, estava programada para servir de série de suporte nos eventos da Fórmula E em Misano, Berlim, Mónaco e Londres. No entanto, surgiram complicações de última hora no acordo entre a Fórmula E e o organizador sueco, Fredrik Lestrup, e a Lestrup Racing Team.

Os imprevistos financeiros levaram ao cancelamento da participação da série NXT Gen Cup nas corridas de apoio da Fórmula E. Apesar dos planos iniciais, a série não fará parte dos próximos eventos, como inicialmente previsto.

Desta forma, um porta-voz do mundial de monolugares elétricos fez saber que a “participação da NXT GEN no Campeonato do Mundo de Fórmula E da ABB FIA foi cancelada para a 10ª temporada devido a restrições inesperadas enfrentadas pela série de apoio”. Em comunicado, a Fórmula E adiantou ainda que “já começou a implementar ajustamentos para garantir a continuidade e o sucesso dos próximos eventos, começando com um calendário revisto para o E-Prix de Misano para garantir o mínimo de perturbações para os fãs e atividades alargadas que incluem: sessões de autógrafos nas boxes, passeios adicionais nas boxes e actividades promocionais alargadas na pista”.

Acrescentou ainda que “a Fórmula E continua empenhada em estimular a próxima geração de talentos através do FIA Girls on Track e de outras iniciativas de impacto para os jovens”.

A organização da NXT Gen Cup diz ter começado a trabalhar num novo calendário, afirmando ainda que o motivo da decisão deve-se a constrangimentos inesperados na preparação da série para os fins de semana de corrida conjunta com a Fórmula E.

Foto: Sebastian Jansson/NXT Gen Cup