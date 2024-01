Os números da Fórmula E 2014-2023 | AutoSport

Mais pontos conquistados: Novamente di Grassi Pode não ser o piloto com mais títulos da competição, mas sem dúvida que Lucas di Grassi é um dos mais influentes pilotos da disciplina. É o homem que mais pontos conquistou na Fórmula E com um registo impressionante de 1041 pontos em 116 corridas.

Será difícil bater o recorde (mais um) de pódios conquistados por Lucas di Grassi nesta nova época. Tudo pode acontecer, mas com uma diferença de 7 pódios para o segundo piloto com melhor registo (Jean-Éric Vergne), o piloto brasileiro deve permanecer na liderança da tabela durante algum tempo.

Vitórias em corridas: 13 triunfos para Sébastien Buemi e Lucas di Grassi Sébastien Buemi e Lucas di Grassi são os pilotos com mais vitórias em corridas da Fórmula E. Buemi foi um dos primeiros campeões da disciplina, mas não subiu ao lugar mais alto do pódio nas últimas épocas.

Campeões da Fórmula E: Jean-Éric Vergne é ainda o único repetente Jean-Éric Vergne foi o único piloto a conseguir conquistar o título por mais de uma vez, provando o quão disputada é a Fórmula E. Portugal tem já um campeão na disciplina, depois da conquista do título de António Félix da Costa na 6ª época (2019-2020) e foi o piloto que garantiu uma maior diferença para o vice-campeão (71 pontos). O português é um dos pilotos que compete na disciplina desde o ano de estreia e este ano estará focado por completo no mundial de monolugares elétricos, sem qualquer outro programa durante a temporada.

Prestes a começar a décima temporada do campeonato do Mundo FIA de Fórmula E, recordamos os números mais importantes da história da competição. Alguns recordes poderão ser batidos, outros nem por isso. Faremos novamente as contas no próximo ano.

